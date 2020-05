Marc-André ter Stegen bestätigt stockende Gespräche mit Barça

Goalie Marc-André ter Stegen bestätigt, dass die geplante Vertragsverlängerung mit dem FC Barcelona derzeit in weiter Ferne ist.

Die Vertragsgespräche liegen während der Coronakrise auf Eis. Dies teilt der deutsche Nationalkeeper in einem Instagram-Chat mit der katalanischen Zeitung “Sport” mit. Dennoch sei er nicht beunruhigt. “Wir hatten ein, zwei oder drei Gespräche mit dem Verein und haben dann entschieden, dass wir die Situation erstmal runterfahren”, so der 28-Jährige. Grund für die ruhenden Gespräche ist die Coronakrise, wie ter Stegen ausführt: “Es gibt momentan viel wichtigere Dinge als einen Vertrag von mir.”

Der aktuelle Kontrakt des Torhüters läuft noch bis 2022. Unmittelbare Eile ist also noch nicht geboten. Von Berichten, wonach sich ter Stegen verzockt haben könnte und ein zu hohes Gehalt forderte, will er nichts wissen: “Wir haben uns nicht verzockt. Es ist wirklich so, dass wir erstmal gesagt haben, dass wir das für eine Weile vertagen. Dann schauen wir, wie es in naher Zukunft wieder ist. Wenn der Punkt wieder da ist, dass man sprechen kann, dann sprechen wir auch gerne.”

Sowohl Barça wie auch ter Stegen wollen die Zusammenarbeit grundsätzlich fortsetzen. So bestätigt der Keeper denn auch, dass seine Frau und er sich in Spanien derzeit wohl fühlen würden und eine Rückkehr nach Deutschland gegenwärtig kein Thema sei.

psc 2 Mai, 2020 19:02