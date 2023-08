Marc-André ter Stegen verlängert bei Barça bis 2028

Marc-André ter Stegen unterzeichnet beim FC Barcelona einen weiteren neuen Vertrag.

Der 31-Jährige spielt mittlerweile seit neun Jahren für die Katalanen und bindet sich nun langfristig bis 2028 an den amtierenden spanischen Meister. Ter Stegen ist in Barcelona die unangefochtene Nummer 1 und wird dies auch in den kommenden Jahren bleiben. Der deutsche Nationalspieler fühlt sich beim Topklub offensichtlich sehr wohl.

𝐓𝐄𝐑 𝐒𝐓𝐄𝐆𝐄𝐍 𝟐𝟎𝟐𝟖 pic.twitter.com/hzvoG9XpWK — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 25, 2023

psc 25 August, 2023 13:45