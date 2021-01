Messis bisheriges Gehalt bei Barça liegt offen

Beim FC Barcelona ist Lionel Messi zweifelsohne der Top-Verdiener. Die Tageszeitung “El Mundo” hat nun offengelegt, welche Summe der Argentinier Barça bislang gekostet hat.

Der Vertrag von Lionel Messi läuft beim FC Barcelona zum Saisonende aus und bislang herrscht noch Ungewissheit, wie es mit dem sechsmaligen Weltfussballer im Anschluss weitergeht. Ein Interessent, womöglich Paris Saint-Germain, müsste eine hohe Summe auf den Tisch legen, um den Offensivstar gehaltstechnisch überzeugen zu können. Denn für Barça war Messi bislang alles andere aber kein Schnäppchen.

Der gesamte Barcelona-Vertrag, einschliesslich der Variablen, beläuft sich laut “El Mundo” auf eine Gesamtsumme von 555’237’619 Euro. Laut dem Bericht sind 92 Prozent der im Vertrag festgelegten Variablen bereits erfüllt, was bedeutet, dass das Gesamtgehalt, das Messi verdient hat, im Sommer 2021, wenn sein derzeitiger Vertrag ausläuft, 511’540’545 Euro beträgt.

Das Festgehalt, also die Summe, die der Argentinier mindestens verdienen sollte, betrug 245’314’080 Euro. Einige der auffälligsten Variablen sind ein Bonus von 14’194’576 Euro für den Gewinn der Champions League, ein Bonus zwischen 4’731’532 Euro und 9’463’064 Euro für den Gewinn der Liga und ein Bonus zwischen 591’552 Euro und 2’365’768 Euro für den Gewinn des Ballon d’Or.

Messi erhielt zudem eine Verlängerungsprämie in Höhe von 97’941’250 Euro und eine Treueprämie in Höhe von 66’240’462 Euro sowie einen Vertrag für Bildrechte in Höhe von 43’290’720 Euro. Der Zeitpunkt der Vertragsveröffentlichung ist kurios, kommt er doch zu einem Zeitpunkt, an dem Messis Zukunft unklar ist und die finanziellen Probleme beim FC Barcelona neue Dimensionen erreicht haben.

adk 31 Januar, 2021 10:21