Messis Zukunft von 3 Faktoren abhängig

Lionel Messi wird nach wie vor mit einem Abgang vom FC Barcelona in Verbindung gebracht. Drei Faktoren sind wohl entscheidend dafür, ob der Argentinier seinen 2021 auslaufenden Vertrag bei den Katalanen verlängert oder geht.

Im Sommer wollte Lionel Messi seinen Abgang vom FC Barcelona erzwingen, scheiterte aber am Veto der Klubbosse. Manchester City hatte sich offenbar um den fünffachen Weltfussballer bemüht – und soll auch weiterhin am 33 Jahre alten Angreifer Interesse zeigen. Sportjournalist “HagridFCB”, der mit den Geschehnissen um Barça meist gut vertraut ist, twittere am Freitag, wie ein Transfer Messis zu Manchester City zustande kommen könnte.

Demnach sei eine mögliche Verlängerung in Barcelona zu allererst davon abhängig, wer der neue Präsident bei den Blaugrana wird. Die Wahlen hierfür stehen für den 24. Januar an. Mit dem zurückgetretenen Josep Maria Bartomeu hatte sich Messi überworfen, ihn öffentlich kritisiert und mitverantwortlich für die Abschiedsgedanken gemacht.

Würde sich der Argentinier im Anschluss an die Wahl dafür entscheiden, gehen zu wollen, sei ManCity das Team in der “Pole-Position”. Doch Pep Guardiola und Sergio Agüero müssten wohl ihre Arbeitspapiere ebenso verlängern, damit Messi ein Wechsel zu den Sky Blues reizen würde. Es ist damit weiterhin offen, wie die Zukunft des Superstars aussieht.

adk 13 November, 2020 13:58