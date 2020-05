Miralem Pjanic geht nur unter einer Bedingung zu Barça

Der FC Barcelona umgarnt Juve-Spielmacher Miralem Pjanic weiterhin. Ein Deal scheint allerdings kompliziert, die Turiner stimmen wohl nur unter einer Bedingung zu.

Die alte Dame will im Gegenzug unbedingt Barça-Profi Arthur Melo. Der brasilianische Mittelfeldspieler ist laut “Sky Italia” das grosse Transferziel von Juve. Problem: Der 23-jährige Spielmacher hat schon mehrfach öffentlich verlauten lassen, dass er derzeit nicht an einen Transfer nachdenkt. Ob der Pjanic-Wechsel zu den Katalanen zustandekommt, ist also fraglich.

Eine Meldung der katalanischen Sport, wonach Nelson Semedo im Tausch für 25 Mio. Euro Ablöse, Pjanic plus Mattia de Sciglio von Barça nach Turin wechselt, hat sich als falsch erwiesen.

Stattdessen könnte es Pjanic unter Umständen auch zu PSG ziehen, wo wiederum Leandro Paredes als Tauschpartner herhalten könnte. Und schliesslich ist auch ein Tauschgeschäft mit Paul Pogba nicht ausgeschlossen.

psc 17 Mai, 2020 22:09