Miralem Pjanic soll nur 1 Jahr nach Abgang zu Juve zurückkehren

Der bosnische Spielmacher Miralem Pjanic könnte nur ein Jahr nach seinem Wechsel von Juventus zum FC Barcelona wieder nach Turin zurückkehren.

Der 31-Jährige wechselte vor Jahresfrist im Tausch für Arthur eher überraschend ins Camp Nou. Viele zweifelten an diesem Transfer – und bekamen Recht: Durchstarten konnte Pjanic beim La Liga-Klub keineswegs. In 30 Pflichtspielen gelang ihm kein einziger Skorerpunkt. Trainer Ronald Koeman setze in entscheidenden Partien kaum auf ihn.

Laut einem Bericht von “RAC1” könnte der Nationalspieler in diesem Sommer zu Juve zurückkehren, wo er zuvor reüssierte. Entsprechende Gespräche soll es bereits gegeben haben. Angedacht ist zunächst eine zweijährige Leihe.

Einen potentiellen Pjanic-Ersatz hat Barça bereits an der Angel: Die Katalanen interessieren sich laut “Mundo Deportivo” für Lorenzo Pellegrini von der AS Roma. Der 24-Jährige ist Kapitän der Giallorossi und verfügt über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Mio. Euro.

psc 10 Juni, 2021 18:58