Miralem Pjanic motzt über seine Situation bei Barça

Der bosnische Spielmacher Miralem Pjanic wechselte im Sommer im Tausch mit Arthur von Juventus zum FC Barcelona. Richtig angekommen ist der 30-jährige Spielgestalter bei den Katalanen noch nicht.

Der Edeltechniker verschafft sich in einem Interview mit der “Gazzetta dello Sport” Luft und macht keinen Hehl daraus, dass er mit seiner aktuellen Situation bei Barça alles andere als happy ist. “Ich bin nicht zufrieden. Während meiner Karriere habe ich es nie akzeptiert, nicht zu spielen. So ist das auch heute. Wir werden sehen, ich bin bereit, ich trainiere gut und ich warte. Mehr kann ich nicht tun. Es ist eine delikate Situation, die nicht zu mir passt”, sagt Pjanic und übt damit auch ziemlich direkte Kritik an Trainer Ronald Koeman, der ihn in der Liga in dieser Spielzeit bislang erst 170 Minuten spielen liess.

Immerhin stand der Spielgestalter in der Champions League stets in der Startformation. Dies reicht ihm allerdings nicht. Weshalb die Situation so ist, wie sie ist, wisse er nicht, führt Pjanic aus: “Aber es ist klar, ich will viel mehr spielen.”

Koeman versuchte die Sache zuletzt herunterzuspielen. “Seine Rolle kann nicht mit jener bei Juventus verglichen werden. Barcelona spielt anders. Aber Stück für Stück wird er sich verbessern. Ich habe keine Zweifel an ihm”, sagte der Niederländer über den 98-fachen Nationalspieler.

psc 7 Dezember, 2020 16:09