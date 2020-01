Mourinho nimmt einen Barça-Profi ins Visier

Tottenham muss auf dem Transfermarkt nicht nur im Angriff reagieren, wo Harry Kane bis im April ausfällt, sondern will auch auf der rechten Abwehrseite nachlegen. Im Fokus steht nun Nelson Semedo.

Kieran Trippier hat die Spurs im Sommer in Richtung Atlético Madrid verlassen. Kyle Walker-Peters wird wohl in Kürze an Crystal Palace verliehen. Laut “Mirror” wird Tottenham auf der Position nachlegen. José Mourinho soll vor allem von Barça-Profi Nelson Semedo angetan, der für die Katalanen in dieser Saison bisher 18 Mal auflief. Barça könnte einem Abgang des 26-jährigen Portugiesen zustimmen, wenn es gelingt Emerson (20) vorzeitig von Betis Sevilla zurückzuholen. Diesen Plan verfolgen die Katalanen in diesem Monat.

psc 10 Januar, 2020 13:30