Mourinho will Barça-Youngster Trincao zur Roma locken

José Mourinho übernimmt im Sommer bei der AS Rom das Cheftrainer-Amt. Hierfür plant der Portugiese Verstärkungen – darunter Trincao vom FC Barcelona.

Wie das italienische Transferportal “calciomercato” berichtet, ist José Mourinho scharf auf Trincao vom FC Barcelona. Der 21-jährige Offensivmann wartet bei Barça seit seinem Wechsel vergangenen Sommer noch auf den Durchbruch, kam in der aktuellen Saison bislang nur auf 618 Einsatzminuten in LaLiga.

Um sich die Dienste von Trincao zu sichern, überwiesen die Katalanen 2020 30 Millionen Euro an den SC Braga. Neben Mourinho und der AS Rom sollen auch noch Juventus Turin und der AC Mailand am Youngster interessiert sein.

adk 9 Mai, 2021 11:41