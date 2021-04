Neuer Vertrag: Lionel Messi lässt Barça Forderungen zukommen

Noch immer sind die Vertragsverhandlungen zwischen dem FC Barcelona und Lionel Messi nicht gestartet. Der Superstar soll zunächst eine Liste an Forderungen übermittelt haben.

Lionel Messi will vor dem Abschluss seines wahrscheinlich letzten Profivertrags auf Nummer sicher gehen. Wie der spanische “Eurosport”-Ableger berichtet, hat der Superstar eine Liste an Forderungen an Joan Laporta, dem Präsidenten des FC Barcelona, übermittelt.

Die Forderungen im Einzelnen: Messi sieht die Notwendigkeit, dass Barça im Sommer einen grossen Transfer tätigt. In den letzten Wochen vertieften sich die Gerüchte um Erling Haaland. Ob sich die Katalanen bei einem Schuldenberg von mehr als einer Milliarde Euro derart strecken können, ist jedoch fragwürdig.

Messi besteht in seinem Forderungskatalog ausserdem darauf, dass Barça auch in Zukunft auf junge Talente aus dem eigenen Nachwuchs setzt. Ansu Fati, Pedri und Ilaix Moriba sind hierfür die besten Beispiele. Obendrein setzt Messi auf eine solide Kommunikation.

La Pulga will sich demnach dafür einsetzen, dass der Austausch zwischen Trainer Ronald Koeman, Präsident Laporta und dem technischen Sekretär Ramon Planes auf höchstem und bestem Niveau stattfindet.

aoe 3 April, 2021 12:11