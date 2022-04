Neues Barça-Trikot geleakt

Die Webseite “Footy Headlines” präsentiert am Dienstag das neue Heimtrikot von Barça für die kommende Saison. Wie immer ist dies noch inoffiziell. Die Vergangenheit zeigt aber, dass das finale Design meist den “Previews” entspricht. Wie üblich dominieren die Farben Blau und Rot das Heimtrikot von Barcelona. Die Farben schwarz und violett nehmen aber auch eine tragendere Rolle ein als in der Vergangenheit.

So soll das neue Barça-Trikot aussehen:

not yet official, but wow this looks 😍 pic.twitter.com/sjapeHfr3m

— Reshad Rahman ✆ (@ReshadRahman_) April 26, 2022