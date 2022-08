Neuzugang registriert: Koundé erstmals im Barça-Kader

Dem FC Barcelona ist die Registrierung von Jules Koundé gelungen. Dementsprechend steht der Innenverteidiger erstmals im Kader.

Am frühen Sonntagabend (19.30 Uhr) tritt der FC Barcelona in LaLiga gegen Real Valladolid an. Jules Koundé könnte dabei sein Pflichtspieldebüt für Barça feiern. Wie die Katalanen mitteilten, steht der Neuzugang, der für 50 Millionen Euro vom FC Sevilla kam, erstmals im Aufgebot.

Koundé war der bislang letzte Transfer, den der FC Barcelona aufgrund der finanziellen Probleme nicht registrieren konnte. Dies ist nun offensichtlich aber geglückt.

adk 28 August, 2022 15:15