Neymar hat für diesen Sommer nur einen Wunsch

Bereits vor Jahresfrist stand eine mögliche Rückkehr von Neymar zum FC Barcelona zur Debatte. Auch in diesem Sommer tut sie es wieder.

Die “Mundo Deportivo” schreibt am Montag auf dem Titelblatt in dicken Lettern: “Ich will nach Barcelona gehen” und spielt auf den PSG-Stürmer an. Demnach kennt Neymar weiterhin vor allem einen Wunsch: Er will an der Seite von Lionel Messi und Luis Suarez wieder für die Katalanen auflaufen. Seinen Teamkollegen bei Paris St. Germain soll der 28-Jährige dies bereits offenbart haben.

Ob es mit der Neymar-Rückkehr ins Camp Nou klappt, ist allerdings sehr fraglich: Angeblich fordert PSG für den brasilianischen Nationalspieler eine Summe von 175 Mio. Euro. Angesichts der Coronakrise scheint ein solcher Transfer wenig realistisch, zumal bei Barça die Verpflichtung des deutlich jüngeren und letztlich auch günstigeren Lautaro Martinez (21) von Inter Mailand aktuell höchste Priorität geniesst.

psc 8 Juni, 2020 10:05