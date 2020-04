Das Neymar-Gesamtpaket ist Barça zu teuer

Der FC Barcelona muss auf eine Rückkehr von Neymar wohl weiterhin warten. Wie schon vor Jahresfrist ist der Brasilianer schlicht zu teuer.

Spanischen Medienberichten zufolge würde ein Engagement des 28-Jährigen die Katalanen in diesem Sommer insgesamt rund 500 Mio. Euro kosten. Die Ablöse würde dabei rund 160 Mio. Euro verschlingen. Hinzu kämen sehr hohe Lohnkosten in den kommenden Jahren. Neymar müsste seine Forderungen in diesem Bereich schon massiv senken, damit Barça realistische Chancen auf eine Verpflichtung hat.

Der brasiliansiche Nationalspieler schnürte seine Schuhe zwischen 2013 und 2017 für Barça. Seither ist er für PSG aktiv, wo sein Vertrag bis 2022 läuft.

psc 27 April, 2020 09:33