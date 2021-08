Neymar hat Messis neuen Klub bereits angedeutet

Der grosse Knall ist Tatsache: Lionel Messi verlässt Barça nach insgesamt 21 Jahren und schliesst sich in diesem Sommer einem neuen Klub an. Sein Kumpel Neymar könnte bereits einen eindeutigen Hinweis gegeben haben, wo es für den Zauberfloh weitergeht.

Am Tag vor der Ankündigung des Messi-Aus bei den Katalanen postete Neymar ein Foto auf Instagram, das ihn unter anderem mit Messi und weiteren PSG-Profis wie Angel di Maria und Marco Verratti zeigt. Die Freunde verbrachten den Urlaub teilweise zusammen. Bereits in der letzten Saison hatte der brasilianische Superstar angekündigt, dass er in der neuen Saison wieder mit Messi spielen werde. Ein Messi-Wechsel nach Paris liegt angesichts dieser Indizien zumindest nahe. Vor Jahresfrist mischte allerdings auch Manchester City im Rennen um den 34-Jährigen mit.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von NJ 10 🇧🇷 (@neymarjr)

psc 5 August, 2021 21:01