Auf angeblichen Wechselwunsch von Neymar folgt das Dementi

Rund um Neymar gab es am Montag wieder dicke Schlagzeilen: Demnach habe der Brasilianer bei der Klubleitung von Paris St. Germain einen Wechselwunsch platziert. Diese Information wird vom Vater des 31-Jährigen umgehend dementiert.

Neymar steht in Paris noch bis 2025 unter Vertrag. Und an seinen Plänen, diesen Kontrakt zu respektieren, hat sich nichts geändert, wenn man den Worten seines Vaters, der ihn auch als Berater vertritt, Glauben schenkt. "Ich kann nichts bestätigen, was nicht geschehen ist", sagt dieser gegenüber brasilianischen Medien über den angeblich formulierten Wechselwunsch. "Die Information, die verbreitet wurde, kommt aus einer bestimmten Richtung und man muss die Absicht dahinter verstehen", führt Neymar Senior aus.

Unter anderem berichteten "L'Équipe" und Transferexperte Gerard Romero, dass Neymar zum FC Barcelona zurückkehren möchte. Möglicherweise versucht der Ligue 1-Klub tatsächlich ihn zu verkaufen. Ob er einen Abnehmer findet, der den geforderten Preis zahlt und der mögliche Wechsel für den Superstar auch passt, ist aber offen.

