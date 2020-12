OP notwendig: Coutinho erleidet schwere Verletzung

Barça-Profi Coutinho muss einen schweren Rückschlag in Form einer Knieverletzung hinnehmen.

Der 28-Jährige zog sich beim 1:1 gegen Eibar am Dienstagabend einen Meniskusschaden am linken Knie zu. Wie sein Verein nach ersten Untersuchungen mitteilt, wird ein arthroskopischer Einsatz notwendig. Coutinho wird bereits in den nächsten Tagen operiert. Wie lange er ausfällt, hängt vom Verlauf des Eingriffs und der darauffolgenden Reha ab. Die “AS” rechnet mit einer happigen Mindest-Ausfallzeit von 4 Monaten.

[COMUNICADO MÉDICO]@Phil_Coutinho tiene una lesión en el menisco externo de la rodilla izquierda Todos los detalles

psc 30 Dezember, 2020 12:20