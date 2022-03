Optimismus ist gross: Barça wartet auf Entscheidung von César Azpilicueta

Diese muss sich zwischen einem Wechsel zu den Katalanen und einem Verbleib bei den Blues entscheiden, wo man die Zusammenarbeit gerne verlängern würde. Laut Transferexperte Fabrizio Romano spielt auch die Familie und weitere Lebensplanung von Azpilicueta eine wichtige Rolle. Barça hat dem 36-fachen spanischen Nationalspieler einen Kontrakt bis 2024 plus Option auf eine weitere Spielzeit angeboten. Bei Chelsea würde er vorerst nur für eine weitere Saison unter Vertrag genommen. Eine Entscheidung wird wohl demnächst fallen. Im Barça-Lager ist man zuversichtlich, dass sie aus Sicht der Katalanen positiv ausfallen wird.

Barcelona have confirmed to César Azpilicueta they are prepared to wait for his final decision between Chelsea and FCB. Barça are now confident – but it’s about life, family and more. 🇪🇸 #FCB

Barcelona bid on the table: contract until June 2024 plus option for further season. pic.twitter.com/IelAWzYYXw

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 1, 2022