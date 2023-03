Dembélé könnte für 50 Millionen wechseln – Barça will verlängern

Nach einem längeren Hin und Her hatten sich Barça und Dembélé im vergangenen Jahr auf eine Vertragsverlängerung bis 2024 geeinigt. Diese birgt für den Klub allerdings einige Gefahren. Laut Transferexperte Fabrizio Romano gilt im Juli und August dieses Jahres eine Ausstiegsklausel für 50 Mio. Euro. Diese Summe liegt tendenziell sogar etwas unter dem aktuellen Marktwert des 25-Jährigen.

Da Dembélé in den Plänen von Barça-Coach Xavi eine wichtige Rolle spielt, ist von Seiten des La Liga-Vereins eine vorzeitige Vertragsverlängerung geplant. Dembélé könnte damit durchaus einverstanden sein. Er fühlt sich in Barcelona wohl. Interesse gibt es seit längerem aber auch aus der Premier League.

Barcelona want to extend Ousmane Dembélé contract, currently expiring in June 2024 🔵🔴 #FCB

Understand his release clause is the following ⤵️

▫️ €100m available during the year;

▪️ €50m in July and August 2023.

Final decision, up to the player.

