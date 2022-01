Ousmane Dembélé erzielt Einigung mit Paris St. Germain

Die Zukunft von Ousmane Dembélé könnte in dessen Heimat liegen: Der Topstürmer des FC Barcelona will zu Paris St. Germain

Medienberichten zufolge plant der 24-Jährige einen Wechsel zu PSG. Der Ligue 1-Klub soll bereits Gespräche mit dem FC Barcelona aufgenommen haben. Ziel ist es, den Wechsel des Flügelflitzers noch in dieser Transferperiode, also bis am Montagabend abzuwickeln. Im Raum steht ein mögliches Tauschgeschäft, das auch andere Spieler involviert. Ein Deal ist aber kompliziert.

Sollte es angesichts des engen Zeitfensters nicht mit einem Wechsel in dieser Periode klappen, könnte Dembélé im Sommer trotzdem nach Paris wechseln. Der Ligue 1-Klub will unbedingt mehr einheimische Spieler.

Manchester United ist entgegen anderslautender Berichte derzeit nicht an einem Dembélé-Transfer interessiert.

