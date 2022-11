Ousmane Dembélé könnte Barça für 50 Mio. Euro verlassen

Der französische Flügelstürmer Ousmane Dembélé hat seinen Vertrag beim FC Barcelona im Sommer nach langem Hin und Her bis 2024 verlängert. Bereits im kommenden Sommer droht den Katalanen unter Umständen aber der Abgang des 25-Jährigen.

Dembélé liess sich im Juli in seinen neuen Kontrakt laut «Marca» nämlich eine Ausstiegsklausel einbauen. Demnach kann er den Verein im kommenden Sommer für 50 Mio. Euro verlassen, falls ein Verein diesen Betrag hinlegt.

Barça möchte dies allerdings verhindern und arbeitet schon jetzt an einer neuerlichen Vertragsverlängerung mit dem Flügelstürmer, der sich in dieser Saison mit fünf Toren und sieben Assists in 20 Spielen als Leistungsträger etabliert haben. In Kürze wird er mit der Équipe tricolore die WM in Katar bestreiten.

psc 16 November, 2022 17:31