Ousmane Dembele mit Barça-Bekenntnis - kein Kontakt zu PSG

Trotz der ständigen Wechselgerüchte ist es für Ousmane Dembele kein Thema, den FC Barcelona zu verlassen - PSG soll immer mal wieder anklopfen. Stattdessen bahnt sich seine Vertragsverlängerung an.

Ousmane Dembele gibt ein öffentliches Bekennerschreiben an den FC Barcelona ab. "Es läuft sehr gut. Barcelona möchte, dass ich bis 2027 verlängere, mein Agent wird mit ihnen sprechen. Ich fühle mich wohl in der Mannschaft und auch zu Hause in Barcelona. Wir werden sehen, was passiert", so Dembele im Gespräch mit der "Marca".

Die momentan schriftlich geregelte Zusammenarbeit ist nur noch bis 2024 gültig und enthält ausserdem eine relativ günstige Ausstiegsklausel über 50 Millionen Euro. Diese möchte Barça so schnell es geht aus dem Weg räumen. Zumal es immer wieder Wechselgerüchte gibt.

PSG soll sich fortlaufend mit Dembele befassen. Der 26-Jährige wundert sich allerdings darüber, dass das andauernd zum Thema gemacht wird: "Ich weiss nicht, warum so viel über PSG gesprochen wird. Es muss daran liegen, dass ich Franzose bin, aber es gab und gibt nichts mit PSG."

Dembele hat bereits bewiesen, dass er ohne Verletzungen einen Mehrwert für die Blaugrana darstellen kann. In der vorigen Saison fiel er aber wegen einer Oberschenkelblessur erneut mehrere Monate aus. In 35 Ernstkämpfen stehen dennoch acht Tore und neun Vorlagen zu Buche.

aoe 17 Juni, 2023 16:18