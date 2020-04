Ousmane Dembélé ist in unsichtbarer Quarantäne

Fussballprofis können ihrer Hauptbeschäftigung derzeit nur begrenzt nachgehen. Dennoch halten viele die Fans und Öffentlichkeit in den sozialen Medien auf dem Laufenden und posten fleissig, was in den vier eigenen Wänden geschieht. So auch die Spieler von Barça – bis auf Ousmane Dembélé.

Die spanische Zeitung “AS” hat die Aktivitäten der Spieler der Katalanen während der Coronakrise analysiert. Was auffällt: Viele melden sich gelegentlich oder sogar regelmässig zu Wort oder posten Videos. Nur von Ousmane Dembélé ist rein gar nichts zu hören oder zu sehen. Der französische Weltmeister, der ohnehin nicht die beste Bindung zu seinen Teamkollegen haben soll, sei in einer “unsichtbaren Quarantäne”, schreibt das spanische Blatt.

Auf Instagram hat der 22-Jährige letztmals am 30. März einen Post veröffentlicht. Und dies war ein von allen Spielern geteiltes gemeinsames Statement. Seither herrscht Funkstille. Dembélé gilt als passionierter Gamer. Möglich, dass er sich online gerade ziemlich austobt.

Trainieren ist für den Stürmer derzeit ohnehin nur beschränkt möglich. Wegen seiner gravierenden Oberschenkelverletzung fällt er noch lange aus und kann auch bei einer Rückkehr in den Spielbetrieb noch länger nicht eingreifen. Was er in der spiel- und trainingsfreien Zeit macht, weiss die Öffentlichkeit vorderhand nicht.

psc 15 April, 2020 17:39