Ousmane Dembélé ist bei Barça zurück im Kader

Ousmande Dembélé könnte beim FC Barcelona am Dienstag sein Debüt in dieser Saison geben.

Nachdem er sich an der Europameisterschaft eine Sehnenverletzung am rechten Knie zuzog, fehlte der 24-jährige Angreifer monatelang. Jetzt hat sich Dembélé zurückgekämpft. Und wie Barça am Montag mitteilt, steht er für die Champions League-Partie gegen Dynamo Kiew am Dienstagabend im Kader. Ein Einsatz des Franzosen ist denkbar.

psc 1 November, 2021 16:38