Barça will mit Ousmane Dembélé verlängern – Verkauf ausgeschlossen

Der FC Barcelona will auch in Zukunft auf Flügelstürmer Ousmane Dembélé zählen und setzt sich in den kommenden Wochen mit diesem zusammen.

Dabei geht es um eine Verlängerung des bis 2024 gültigen Kontrakts. «Wir werden einen neuen Vertrag von Ousmane Dembélé in den nächsten Monaten diskutieren. Er ist exzellent», erklärt Barça-Präsident Joan Laporta am Donnerstag. Ein Verkauf des Angreifers im Sommer ist ausgeschlossen, auch wenn der 25-jährige Nationalspieler immer wieder mit Paris St. Germain in Verbindung gebracht wird. «Dembélé steht nicht zum Verkauf. Nicht für 70 Millionen und auch nicht für eine andere Summe», ergänzt Laporta.

Zur Erinnerung: Vor Jahresfrist stand Dembélé nach einem Zerwürfnis seines Beraters mit der Barça-Klubführung lange Zeit vor einem Verkauf. Mitte Juli einigte man sich auf Drängen von Trainer Xavi, der den Stürmer unbedingt behalten wollte, dann doch auf eine Vertragsverlängerung bis 2024. Nun soll eine längerfristigere Zusammenarbeit vereinbart werden, wenn es nach den Katalanen geht.

psc 5 Januar, 2023 14:38