Dembélé in dieser Woche zum Medizintest bei PSG

Der schon länger geplante Deal zwischen Ousmane Dembélé und Paris St. Germain steht nun vor dem Abschluss.

Die Klubverantwortlichen der Franzosen haben mit dem FC Barcelona in dieser Woche letzte Details bezüglich der Ablösemodalitäten geklärt. Nun gibt es grünes Licht: Wie der in Frankreich gut informierte Journalist Abdellah Boulma twittert, soll der 26-jährige Flügelstürmer am Donnerstag oder am Freitag den obligatorischen Medizincheck absolvieren. Im Anschluss kann er seine Vertragsunterschrift unter den Kontrakt bei PSG tätigen. Als Ablöse sollen 50 Mio. Euro fliessen, die in einer Klausel verankert waren.

psc 9 August, 2023 14:38