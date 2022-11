Paukenschlag: Piqué gibt seinen Rücktritt bekannt

Der spanische Verteidiger Gerard Piqué tritt vom Spitzenfussball zurück – und dies bereits am kommenden Samstag.

Dann wird der 35-Jährige beim Ligaspiel gegen Almeria letztmals für den FC Barcelona auflaufen, teilt er am Donnerstag mit. «In den vergangenen Wochen haben viele Leute über mich geredet – jetzt rede ich selbst», so Piqué. «Ich wollte nie Fussballer werden. Ich wollte Barca-Spieler werden. Was hätte der kleine Gerard wohl gedacht, wenn er gewusst hätte, dass sich alle seine Träume erfüllen werden? Dass er jede denkbare Trophäe gewinnen würde? Dass er Europa- und Weltmeister werden würde?»

Der Abwehrspieler lief in 615 Pflichtspielen für Barça auf und kommt auch auf die stolze Marke von 102 Länderspielen.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

psc 3 November, 2022 22:41