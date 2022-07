Pedri erhält beim FC Barcelona eine legendäre Rückennummer

Pedri wird ab der neuen Saison beim FC Barcelona nicht mehr mit der 16, sondern mit der 8 auflaufen. Diese trug in der vergangenen Saison noch Dani Alves.

Eine neue Rückennummer für Pedri: Wie der FC Barcelona am Freitag offiziell mitteilte, wird der spanische Nationalspieler künftig mit der 8 bei den Katalanen auflaufen. Jene Nummer hat bei Barça vor allem einst Andres Iniesta geprägt. Pedri tritt nun quasi in seine Fusstapfen, wobei Dani Alves in der Vorsaison die 8 belegte.

Letzterer erhielt bei der Blaugrana allerdings keinen Anschlussvertrag und ist nun auf Klubsuche. Pedri darf hingegen nun mit einer neuen Nummer im Camp Nou voll durchstarten.

adk 8 Juli, 2022 17:48