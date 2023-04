Pep Guardiola spricht über möglichen Barça-Wechsel von Ilkay Gündogan

Ilkay Gündogan wird schon seit geraumer Zeit mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht. Pep Guardiola weiss noch nicht, wie es mit seinem Lieblingsspieler bei Manchester City weitergeht.

Pep Guardiola hat offengelassen, ob es Manchester City gelingen wird, den auslaufenden Vertrag von Ilkay Gündogan zu verlängern. «Wir wissen immer noch nicht, was mit Gündogans Zukunft passieren wird», sagte der Übungsleiter während der Pressekonferenz vor dem Halbfinale im FA Cup gegen Sheffield United (Samstag, 17.45 Uhr).

Gündogan sei zu 100 Prozent auf das Hier und Jetzt fokussiert, schloss Guardiola an. «Was in der Zukunft passieren wird, wird passieren. Nur das Beste für ihn, er wird es sich verdienen.» Gündogan wird schon ziemlich lange mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht.

Vor Kurzem hiess es in dieser Hinsicht sogar, dass der Deal fix sei. Wenig später dementierte Gündogans Berater aber den Transfer. Barça will den 32-Jährigen unbedingt unter Vertrag nehmen.

aoe 22 April, 2023 16:04