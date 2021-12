Perfekt: Barça stellt Neuzugang Ferran Torres vor – mit Mega-Ausstiegsklausel

Der FC Barcelona hat die Ankunft von Stürmer Ferran Torres offiziell bestätigt.

Die Katalanen überweisen Manchester City für den 21-jährigen Angreifer eine Ablöse in Höhe von 55 Mio. Euro (plus 10 Mio. Euro Boni). Ferran Torres unterzeichnet bei Barça einen Vertrag bis 2027. Die Ausstiegsklausel liegt bei 1 Milliarde Euro. Offiziell ist der Stürmer ab dem 1. Januar ein Spieler von Barcelona. Offiziell präsentiert wird er im Camp Nou voraussichtlich am 3. Januar.

psc 28 Dezember, 2021 14:43