Perfekt: Barça bindet bindet Ronald Araújo mit Milliardenklausel

Der FC Barcelona hat den Vertrag mit dem uruguayischen Abwehrspieler bindet Araújo langfristig verlängert. Enthalten ist auch eine Ausstiegsklausel in Milliardenhöhe.

Der 23-Jährige unterschreibt bei den Katalanen einen neuen Kontrakt mit Gültigkeit bis 2026. Wie der Klub mitteilt, erfolgt die Unterschrift am kommenden Freitag. Teil des Vertrags ist eine Ausstiegsklausel in Höhe von 1 Milliarde Euro. Ronald Araújo wechselte bereits vor knapp vier Jahren zu Barça. Nach zwei Jahren in der 2. Mannschaft wurde er im Sommer 2020 zu den Profis befördert. Inzwischen übernimmt er dort in der Defensive eine wichtige Rolle. Er kann sowohl in der Innenverteidigung wie auch als rechter Verteidiger auflaufen und bestritt in dieser Saison bereits 39 Pflichtspiele.

Für seinen Verbleib beim La Liga-Klub schlug Araújo auch mehrere Angebote aus der Premier League aus.

psc 26 April, 2022 13:25