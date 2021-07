Perfekt: Der FC Barcelona sichert sich ein Ösi-Talent

Der FC Barcelona bestätigt am Freitag die Ankunft des österreichischen Offensivspielers Yusuf Demir.

Der 18-Jährige wechselt von Rapid Wien zunächst auf Leihbasis für eine Saison und gegen eine Zahlung von 500’000 Euro zu den Katalanen. Im kommenden Sommer verfügt Barça über eine Kaufoption in Höhe von 10 Mio. Euro. Zuvor wurde der Vertrag des Youngsters in Wien bis 2023 verlängert. Yusuf Demir spielte in der letzten Saison bereits für die Profis von Rapid und steuerte in 25 Ligaspielen sechs Tore und drei Assists bei. Nun ist er vorerst für die zweite Mannschaft Barcelonas vorgesehen und nimmt dort ab Montag das Training auf.

Er kann in der Offensive nahezu alle Positionen besetzen, wobei er bisher am häufigsten im offensiven Mittelfeld als Spielmacher hinter den Spitzen agierte.

psc 9 Juli, 2021 13:56