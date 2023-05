Aubameyang bestätigt Wunsch nach Barça-Wechsel

Chelsea-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang bestätigt öffentlich, dass er im Sommer wieder zum FC Barcelona zurückkehren möchte.

Der 33-jährige Gabuner verliess die Katalanen am Deadline Day im Juli 2022 nach nur acht Monaten bereits wieder und kehrte in die Premier League zurück. Beim FC Chelsea wurde er in dieser Saison allerdings nicht glücklich. Trainer Thomas Tuchel, der ihn holte, wurde nach nur wenigen Spielen entlassen, seither hat Aubameyang einen schweren Stand.

Im TikTok-Kanal «DjamLife» bestätigt der Torjäger nun, dass er wieder nach Spanien möchte: «Ich würde gerne nach Barcelona zurückkehren. Aber wir werden sehen.»

Der Angreifer steht bei Chelsea zwar noch für eine weitere Saison unter Vertrag, könnte den Verein im Sommer aber ablösefrei verlassen. Der Kader soll ausgedünnt werden, für Aubameyang hat es bei den Londonern wohl keinen Platz mehr.

psc 8 Mai, 2023 15:57