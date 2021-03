PSG-Fan löst im Barça-Hotel Feueralarm aus und wird verhaftet

Wie “RMC Sport” berichtet, checkte der Anhänger im gleichen Hotel ein wie die Barça-Profis bevor sie am Mittwochabend in der Königsklasse gegen PSG spielen. Nachdem Supporter der Franzosen ausserhalb des Hotels um 4 Uhr nachts Feuerwerk zündeten, löste der Fan im Hotel um 5 Uhr Feueralarm aus. Die Polizei identifizierte den Übeltäter und nahm ihn zur Wache mit. Welche Strafe ihm nun droht, ist noch ungewiss.

Breaking | A PSG fan rented a hotel room where the Barcelona squad was staying last night & after fireworks were set off by other PSG fans at 04:00 in an attempt to disrupt their sleep, he set off the hotel fire alarm at 05:00. He was taken to the local police station. (RMC)

— Get French Football News (@GFFN) March 10, 2021