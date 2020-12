Natürlich müssen die Läden bereit sein: Sobald ein etwaiger Transfer von Messi zu PSG verkündet würde, gäbe es in Sachen Trikotkäufen und Merchandising sofort sehr viel Geld zu verdienen. Dies will sich der Ligue 1-Klub trotz Geld aus Katar natürlich nicht entgehen lassen, wie “Football Transfers” berichtet.

Und ab dem 1. Januar kann es theoretisch soweit sein: Dann darf Messi wegen seines im Sommer auslaufenden Vertrags offiziell mit anderen Vereinen sprechen und könnte ab dann auch einen Sommerwechsel ankündigen.

Zuletzt machte sein Kumpel Neymar mit der Aussage Schlagzeilen, dass er nächstes Jahr unbedingt wieder gemeinsam mit dem 33-jährigen Argentinier spielen möchte.

Erst einmal werden sie sich voraussichtlich aber noch als Gegner gegenüberstehen: Im Champions League-Achtelfinale kommt es zum Direktduell zwischen Barça und PSG.

🚨 EXCLUSIVE 🚨

PSG tell club stores to be braced for Lionel Messi signing announcement https://t.co/rIwocGYkdg

(for @Transfersdotcom)

— Robin Bairner (@RBairner) December 15, 2020