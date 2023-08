PSG wollte Neymar die Barça-Rückkehr ermöglichen

Paris St. Germain wollte Neymar in diesem Sommer offenbar eine Rückkehr zum FC Barcelona ermöglichen. Auch wegen Xavi kam diese aber nicht zustande.

Laut "Goal" lehnt der Trainer der Katalanen einen Transfer des 31-jährigen Brasilianers ab. Offenbar passt Neymar nicht in das Team, das er formen will. PSG brachte den Vorschlag eines Neymar-Transfers zu Barça im Zuge der Gespräche des Transfers von Ousmane Dembélé auf den Tisch. Die Franzosen schlugen demnach ein Leihgeschäft vor.

Wie Neymar auf diese Idee reagierte, ist nicht überliefert. In diesem Sommer hatte der Superstar erklärt, dass er eigentlich in Paris bleiben will - obwohl er mitunter sogar von den eigenen Fans Gegenwind erlebt. In Barcelona spielte er zwischen 2013 und 2017, ehe er für 222 Mio. Euro Ablöse in die Ligue 1 wechselte.

psc 3 August, 2023 13:50