Ein Verein geht bei Ousmane Dembélé in die Vollen

Ousmane Dembélé wird seinen Vertrag beim FC Barcelona gemäss katalanischen Medienberichten nicht verlängern. Dies nimmt ein Topklub zum Anlass, die Bemühungen für eine Verpflichtung zu intensivieren.

Gemäss “Mundo Deportivo” will sich Paris St. Germain die Dienste am französischen Nationalspieler unbedingt sichern. Dembélé könnte unter Umständen auch als Ersatz bzw. Nachfolger von Kylian Mbappé (23) verpflichtet werden, den es bekanntlich zu Real Madrid zieht. PSG würde im kommenden Sommer von einem ablösefreien Transfer profitieren, da der Flügelstürmer nur noch bis dann an Barça gebunden ist. Offenbar entspricht die von den Katalanen vorgelegte Offerte finanziell nicht den Erwartungen des Angreifers und dessen Beraters Moussa Sissoko.

psc 30 Dezember, 2021 11:13