PSG reserviert für die Messi-Präsentation den Eiffelturm

Lionel Messi reist am Montag nach Paris und wird dort einen Vertrag bei PSG unterzeichnen. Für die Vorstellung des 34-Jährigen hat der Klub sogar den Eiffelturm reserviert.

Spätestens am Dienstag soll Messi der Öffentlichkeit präsentiert werden. Der Zauberfloh soll einen Zweijahresvertrag unterzeichnen, der ihm ein Netto-Jahresgehalt von 40 Mio. Euro sichert. Bereits am Sonntagabend versammelten sich tausende Fans am Flughafen in Paris und warteten auf Messi – noch vergeblich. Sein Flug wurde auf Montag verschoben. Den vorerst letzten Abend in Barcelona verbrachte Messi mit seinem Kumpel Luis Suarez und deren Familien. Messis Ehefrau Antonela Roccuzzo teilte ein Foto vom Treffen auf Instagram.

In Paris ist die Vorfreude auf Messi riesig. Auch innerhalb der Mannschaft. “Wir werden die beste Mannschaft der Geschichte haben, das ist eine Wahnsinnssache”, wird ein Spieler von PSG von “L’Équipe” zitiert.

Lionel Messi n’arrivera pas ce soir à Paris…pourtant il y avait une très grosse ambiance au Bourget ! https://t.co/LSmTzf6agA pic.twitter.com/BBfi9wS4VS — Nicolas Pelletier (@npelletier18) August 8, 2021

psc 9 August, 2021 10:45