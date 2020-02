Rakitic dachte über Winterwechsel nach

Lange Zeit waren alle, die es mit dem FC Barcelona halten, der Annahme, dass Ivan Rakitic den Klub bis Ende Januar verlassen wird. Obwohl er sogar über eine Luftveränderung nachdachte, blieb der kroatische Nationalspieler aber beim Spanischen Meister.

Mehr als eine Zeitlang wurde über einen möglichen Abgang von Ivan Rakitic berichtet, der im Gespräch mit der “Mundo Deportivo” offen darüber redet, sich intensiv darüber Gedanken gemacht zu haben, dem FC Barcelona den Rücken zuzudrehen.

“Ich habe über einen Abschied im Winter nachgedacht. Ich kann klar sagen, dass mir einige Dinge nicht gefallen haben. Aber wir sind nicht hier, um zu lachen und Spässe zu machen. Was für den Verein am besten ist, ist auch für uns am besten”, erläutert der im Schweizer Möhlin geborene Rakitic.

Interessenten soll es für den 31-Jährigen durchaus gegeben haben. Spekuliert wurde unter anderem über ein Tauschgeschäft zu Juventus Turin, das Federico Bernardeschi hätte beinhalten können. Das vergangene Heimspiel gegen UD Levante (2:1) absolvierte Rakitic über die vollen 90 Minuten.

Über seine weiterführende Zukunft will sich der 106-fache Nationalspieler Kroatiens jetzt erst mal keine Gedanken machen: “Ich will es geniessen. Es waren schwierige Zeiten, aber das Kapitel ist abgeschlossen und ich will nicht mehr daran denken.” Rakitics Vertrag läuft im Sommer 2021 aus.

aoe 3 Februar, 2020 12:43