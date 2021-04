Rakitic klärt auf: So war mein Verhältnis zu Messi

Von 2014 bis 2020 spielte Ivan Rakitic für den FC Barcelona, teilte sich zu dieser Zeit auch die Kabine mit Lionel Messi. Mit Spekulationen, wonach das Verhältnis beider Stars nicht das beste gewesen sein soll, räumt der Kroate nun auf.

Im vergangenen Sommer entschied sich Ivan Rakitic für den Abschied vom FC Barcelona. Den Mittelfeldspieler zog es nach sechs Jahren bei den Katalanen zurück zum FC Sevilla. “Manchmal passiert etwas Emotionales neben dem Platz mit dir, was dir ein Zeichen gibt, etwas Neues zu machen. Und so war es bei mir. Ich bin nicht traurig gegangen, sondern glücklich. 13 Titel sind nicht so schlecht, oder? Es hätten aber auch ein paar mehr sein können. Ich bin unheimlich stolz ein Teil von Barca gewesen zu sein”, sagte er im “Sport1”-Interview über seinen Barça-Abgang.

Über das Verhältnis zu Messi meinte Rakitic: “Mein Verhältnis zu Marc-Andre ter Stegen war viel enger als zu Leo. Unsere Familien haben sich oft getroffen. Auch jetzt haben wir noch guten Kontakt. Leo ist ein guter Kumpel von Suárez. Ich bin ein Kumpel von Andres Iniesta oder Kevin-Prince Boateng.” Der 33-Jährige erklärte: “Dass es im Fussball jahrelange, enge Freundschaften gibt, ist eher selten. Wir hatten ein super Verhältnis, stehen auch nach den Spielen noch zusammen und quatschen. Aber wir sind nicht die besten Freunde. Unser Respekt voreinander ist sehr gross.”

