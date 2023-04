Lewandowski befeuert Wechselgerüchte mit Beraterwechsel

Torjäger Robert Lewandowski wechselt seine Berateragentur und befeuert damit Spekulationen über einen Abgang bei Barça nach nur einem Jahr.

Die Kritik am Polen im Umfeld der Katalanen wird immer grösser. Gerade in den wichtigen Spielen hat der 34-Jährige in dieser Saison zu selten performt. Die «Marca» schoss Lewandowski am Wochenende nach einer vergebenen Topchance beim 1:0-Sieg gegen Atlético sogar öffentlich an.

Mit 27 Treffern ist die Ausbeute in dieser Saison nicht schlecht, im Vergleich zu seinen vorherigen Spielzeiten beim FC Bayern fehlt aber doch einiges. Lewandowski ist in Barcelona ein absoluter Spitzenverdiener. Ein Abgang würde dem La Liga-Klub mehr Möglichkeiten geben – beispielsweise für eine Verpflichtung von Lionel Messi.

Wie der italienische Transferexperte Nicolo Schira berichtet, wird Lewandowski künftg von der Creative Artists Agency-Base, kurz CAA Base, beraten. Derzeit steht er noch bei Gol International unter Vertrag. Diese Agentur hat auch seinen Wechsel vom FC Bayern zu moderiert.

Vertraglich steht der Angreifer in Barcelona noch bis 2026 unter Vertrag.

psc 25 April, 2023 15:24