Lewandowski hat bei Lionel Messi eine Hoffnung

Nicht nur die Klubleitung und die Fans des FC Barcelona wünschen sich eine Rückkehr von Lionel Messi. Auch potentielle neue Teamkollegen wie Robert Lewandowski würden sich sehr darüber freuen.

Der polnische Stürmer wird am Dienstag auf einer Pressekonferenz auf die Personalie angesprochen. Und der 34-jährige Angreifer hofft, nächste Saison Seite an Seite mit dem Zauberfloh auflaufen zu können. «Messi gehört zu Barça und wenn er zurückkommt wäre das eine unglaubliche Sache», sagt Lewandowski und führt aus: «Wir wissen, dass sein Platz hier in Barcelona ist. Ich weiss nicht, was geschehen wird, aber ich hoffe nächste Saison mit ihm zusammenspielen zu können.»

Die beiden Angreifer spielten bislang nie zusammen. Lewandowski stiess im vergangenen Sommer zu den Katalanen.

Wo Messi in der kommenden Saison auflaufen wird, ist noch unklar. Sein Vertrag bei Paris St. Germain läuft Ende Juni aus.

psc 11 April, 2023 16:12