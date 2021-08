Ronaldo wurde angeblich auch bei Barça angeboten

Um Cristiano Ronaldo hielten sich über die vergangenen Monate hinweg Wechselgerüchte, die letztlich im Transfer von Juventus Turin zu Manchester United resultierten. Zuvor soll der Portugiese angeblich auch beim FC Barcelona angeboten worden sein.

Wie das Online-Portal “Barçawelt” mit Verweis auf eine zuvor erschiene Meldung von “Radio Catalunya”-Reporter Ramon Salmurri berichtet, wurde Cristiano Ronaldo in diesem Sommer durch seinen Vermittler Jorge Mendes unter anderem beim FC Barcelona angeboten. Die Katalanen hätten es demnach aber recht schnell ausgeschlossen, den 36-Jährigen zu verpflichten

💣❌ Wie @rsalmurri von @totcosta soeben berichtete, wurde Cristiano Ronaldo von seinen Agenten in diesem Sommer dem FC Barcelona angeboten. Der Klub legte sich jedoch schnell fest und schloss eine Verpflichtung CR7s aus. 👀 pic.twitter.com/ylKb0864ON — Barçawelt (@Barcawelt) August 30, 2021

Ronaldo verbrachte bekanntlich seine erfolgreichste Spielerzeit von 2009 bis 2018 bei Barças Erzrivalen Real Madrid, gewann er mit den Königlichen unter anderem viermal die Champions League. Ob CR7 tatsächlich den Schritt ins Camp Nou gewagt hätte, bleibt jedoch spekulativ.

War der Interessentenmarkt für den Angreifer in diesem Sommer vermeintlich gering, machte am Ende Manchester United das Rennen. Nach drei Jahren bei Juventus Turin wird ‘CR7’ somit fortan wieder im Old Trafford, wo er von 2003 bis 2009 zum Weltstar reifte, auflaufen.

adk 30 August, 2021 20:52