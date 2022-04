Wie die Katalanen am Freitag mitteilen, hat der 19-jährige Mittelfeldspieler einen Riss im Oberschenkelbizeps seines linken Beins erlitten. Zur Ausfallzeit macht Barça keine Angaben. Allerdings deutet viel darauf hin, dass Pedri bis Saisonende nicht mehr auf den Platz zurückkehren wird. Für den Jungstar ist es nicht der erste Rückschlag in dieser Spielzeit. Bereits zu Beginn der Saison fiel er wegen einer Oberschenkelverletzung mehrere Monate aus.

LATEST NEWS | Tests carried out this morning have confirmed that @Pedri has a rupture in his left biceps femoris. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/R399cpwU4N

— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 15, 2022