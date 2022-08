Schock: Pierre-Emerick Aubameyang von 4 Dieben überfallen und verprügelt

Grosser Schock bei Barça-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang. Der 33-jährige Gabuner wurde in seinem Zuhause ausgeraubt und verprügelt.

Wie “El Pais” berichtet, verschafften sich Einbrecher in der Nacht auf Montag Zugang zu seinem Haus in Castelldefels. Mindestens vier Männer kletterten demnach in seinen Garten und bedrohten den Barça-Profi mit Schusswaffen und Eisenstangen. Aubameyang wurde im Zuge dessen sogar geschlagen, wie die Polizei mitteilte.

Die Diebe sollen Aubameyang und auch dessen anwesende Frau Alysha Behague eingeschüchtert und dazu gebracht haben, im Haus einen Safe zu öffnen. Sie entwendeten offenbar einige Juwelen, die Diebe flüchteten mit einem weissen Audi A3.

Der Vorfall könnte auch Einfluss auf die sportliche Zukunft Aubameyangs haben. Dieser wird vom FC Chelsea umworben.

psc 29 August, 2022 11:52