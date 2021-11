Sergio Agüero muss wegen Herzproblemen lange pausieren

Der FC Barcelona muss mehrere Monate auf seinen argentinischen Stürmer Sergio Agüero verzichten.

Der 33-Jährige bestritt in dieser Saison bislang fünf Spiele für die Katalanen. Dabei bleibt es vorderhand. Wegen Herzproblemen muss sich Agüero einem “diagnostischen und therapeutischen Verfahren” unterziehen, teilt sein Verein am Montagabend mit. In den nächsten drei Monaten wird die “Wirksamkeit der Behandlung” bewertet.

Der Angreifer beklagte am Wochenende beim Ligaspiel gegen Alaves Atemprobleme und musste ausgewechselt werden. Später wurde er in einem Krankenhaus mit Beschwerden in der Brust am Herzen untersucht. Nun steht fest, dass er vorerst keine regulären Spiele und Trainings mehr bestreiten kann.

Estoy bien y con mucho ánimo para afrontar el proceso de recuperación. Quiero agradecerles a todos por tantísimos mensajes de apoyo y de cariño que hacen que mi corazón sea hoy más fuerte 💙 ❤️ https://t.co/fR0pHz1pA7 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 1, 2021

psc 1 November, 2021 22:21