Schon wieder grosse Sorgen um Ousmane Dembélé

Beim FC Barcelona sorgt man sich einmal mehr um Stürmer Ousmane Dembélé.

Abgesehen von den Nebengeräuschen abseits des Platzes, die den 22-Jährigen im Grunde seit seiner Ankunft bei den Katalanen im Sommer 2018 begleiten, läuft es auch auf dem Rasen nicht rund. Verletzungsprobleme machen Ousmane Dembélé immer wieder zu schaffen.

So auch jetzt: Nach der gravierenden Oberschenkelverletzung, die den Angreifer seit Ende November zum Zuschauen verdammt, arbeitete er nun am Comeback. Doch dabei musste Dembélé nun laut “Marca” einen Rückschlag hinnehmen. Eine Trainingseinheit am Montag musste er vorzeitig abbrechen. Klubangaben zufolge verspürte der Angreifer einen Schmerz im rechten Oberschenkel. Die Reha soll er aber wie geplant fortsetzen können.

Eigentlich sollte Dembélé bereits in der kommenden Woche wieder in den Kader von Trainer Quique Setien zurückkehren. Ob dem tatsächlich so sein wird, bleibt abzuwarten. Sorgen sind jedenfalls da.

LATEST NEWS | During this morning’s training session, Ousmane Dembélé felt some discomfort in his right leg as a consequence of muscle fatigue. He will continue with his rehabilitation. pic.twitter.com/rlK7IgHoGb — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 3, 2020

psc 3 Februar, 2020 19:49