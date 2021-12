Sportdirektor Alemany: Barça will mit Dembélé noch vor Jahresende verlängern

Der FC Barcelona will den zum Saisonende auslaufenden Vertrag von Ousmane Dembélé verlängern. Sportdirektor Mateu Alemany äussert sich mit Zuversicht.

Noch steht aus, ob Ousmane Dembélé auch in der kommenden Saison für den FC Barcelona auflaufen wird. Der Kontrakt des 24-Jährigen läuft aus, verlängert wurde er bis dato nicht. Allerdings könnte sich dies schon bald ändern.

“Dembélé hat uns immer den Willen gezeigt, weiterzumachen. Wir befinden uns in einem entscheidenden Moment und hoffen, dass wir bis zum Ende des Jahres eine Lösung finden werden”, kündigte Mateu Alemany bei “Barça TV” an. Ob sich der Franzose eine Verlängerung bei den Katalanen wünscht, ist aber noch offen. Interesse an ihm sollen derweil vor allem Klubs aus der Premier League zeigen.

adk 19 Dezember, 2021 15:24