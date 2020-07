Statt Transfer: Nelson Semedo vor Verlängerung

Rechtsverteidiger Nelson Semedo galt beim FC Barcelona lange Zeit als möglicher Kandidat für einen Transfer. Nun soll er aber vor einer Vertragsverlängerung stehen.

Der 26-Jährige wurde in jüngerer Vergangenheit mit diversen Klubs in Verbindung gebracht und galt immer wieder als möglicher Tauschpartner für allfällige Neuzugänge der Katalanen. Laut “Mundo Deportivo” wird es zumindest in diesem Sommer aber wohl nicht zu einem Abgang von Nelson Semedo bei Barça kommen.

Stattdessen soll der bis 2022 gültige Vertrag um drei zusätzliche Jahre bis 2025 verlängert werden. Eine Gehaltserhöhung wäre für den Portugiesen inklusive.

psc 16 Juli, 2020 17:08