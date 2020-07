Stuhl wackelt: Bartomeu kündigt Treffen mit Setién an

Nach dem verpassten Meistertitel und zuletzt enttäuschenden Leistungen und Ergebnissen wackelt der Trainerstuhl von Quique Setién gehörig. Präsident Josep Maria Bartomeu hat für Freitag ein Treffen mit dem 61-Jährigen angekündigt.

Dort wird es zum die konkrete Zukunft von Setién bei Barça gehen. Der Spanier trat das Traineramt beim Topklub erst zu Beginn dieses Jahres an und stünde eigentlich bis 2022 unter Vertrag. Ob er diesen auch erfüllen darf, ist allerdings fraglich. Eine Trendwende nach der enttäuschend verlaufenen ersten Saisonhälfte unter Ernesto Valverde konnte er bislang nicht wirklich einleiten. Am Donnerstag setzte es gar eine 1:2-Heimniederlage gegen Osasuna ab – in Überzahl wohlgemerkt.

Kapitän Lionel Messi setzte zu einer Wutrede an und betonte, dass Selbstkritik angebracht sei “beginnend mit den Spielern, aber auch insgesamt.”

Inwiefern Setién die Tabula rasa überlegt, ist noch offen. Im August steht noch die K.o.-Phase in der Champions League an. Schon ob der amtierende Coach bis dann überhaupt noch im Amt ist, steht noch nicht fest.

psc 17 Juli, 2020 15:24